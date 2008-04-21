Тимошенко збирається скасувати зовнішнє тестування випускників?

У понеділок відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів, присвячене питанню тестування випускників.

Про це повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю.

«Я абсолютно незадоволена тим, як країна підготовлена до тестування», - заявила прем`єр-міністр.

Вона підкреслила, що на завтрашньому засіданні уряду розглядатиметься питання, чи зможе Україна без будь-якого порушення прав школярів якісно проводити таке тестування .

Відповідаючи на запитання про те, чи може бути ухвалене рішення про скасування тестування, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «У понеділок ми зберемо екстрене засідання уряду, розглянемо всі скарги з усієї країни і зробимо висновок. Мені не подобається, як колишня влада, колишній уряд підготувалися до проведення тестування. Підготовка пройшла абсолютно неякісно».