Тимошенко: Ющенко не погодиться на прем`єрство Януковича

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко переконана, що президент Віктор Ющенко не погодиться на внесення до парламенту кандидатури Віктора Януковича.

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу.

"Так, є достатньо велика кількість людей, які вже давно продали свою шкірку за благополуччя і посади, які сьогодні радять президенту внести кандидатуру Януковича. Але я не вірю в те, що президент такий крок зробить", - зазначила Тимошенко.

"Я не вірю, що президент зробить такий крок в той час, коли у нього в руках Конституція і правовий висновок Інституту держави і права, який сказав, що президент має всі підстави оголосити дострокові вибори", - заявила лідер БЮТ.

Тимошенко ще раз наголосила, що не бачить можливості для союзу "Нашої України" із Партією регіонів, навіть за умови, якщо прем’єром стане Юрій Єхануров чи Анатолій Кінах.

"Не тому, що там Янукович чи ще якісь прізвища - хоча про Януковича на президентських виборах і Віктор Ющенко, і вся його команда сказали достатньо справедливих речей. Я хотіла б, щоб вони згадали ці речі і не ганьбили чесне ім`я влади", - зазначила лідер БЮТ.

Вона відзначила, що Партія регіонів – це символ повернення до найгірших традицій організації влади в Україні.

"Це цілеспрямована робота по втраті незалежності України. Це якась неприродна ненависть до української мови і нашої української ідентичності. І ще одна річ, яка стосується кожної людини на Заході й Сході, бо Партія регіонів – це приклад, коли політика слугує надзвичайно жадібним бізнес-інтересам", - пояснила свою думку Тимошенко.

Лідер БЮТ знову наголосила, що її парламентська сила буде збирати у понеділок підписи за відмову від депутатських мандатів, аби таким чином дати ще один привід для розпуску парламенту, який "не відповідає вибору людей" і який "створений корупцією".

Вона також заявила, що не кликатиме людей на Майдан, оскільки не можна смикати людей щораз коли політики зазнають ускладнень. Люди висловили вже довіру політикам на президентських виборах і дали їм повноваження.

Тимошенко повідомила, що намети, які БЮТ поставив на Майдані є суто інформаційними, які роз’яснюють, чому президент має право розпустити парламент.

Тимошенко зазначила, що, як і багато людей, вона втомилася від політики, але не може залишити свій пост.

"Це як ті вартові, які під час війни стерегли вже зруйновані й розграбовані будинки", - пояснила лідер БЮТ.

Українська правда