У Києві відбудуться ”Парламентські вибори на майдані”

22 липня об 11.00 у Києві на Хрещатику біля станції метро Молодіжна ЦВК під патронатом ВМО «Молодь – надія України» проведе інформаційно-просвітницьку акцію «Парламентські вибори на майдані».

Як повідомили УНІАН у ВМО «Молодь – надія України», акцію буде проведено “у зв’язку з бездіяльністю Верховної Ради України та її неспроможністю вирішити визначені Конституцією України завдання, зокрема, формування Конституційного Суду України та Кабінету Міністрів України, що становить загрозу для функціонування державних інститутів, забезпечення політичної стабільності в країні та виконання нею взятих зовнішньополітичних зобов’язань”.

Імпровізовані парламентські вуличні вибори відбуватимуться за партійними списками, киянам буде запропоновано взяти участь у «вуличних виборах за пропорційною виборчою системою».

У бюлетень для голосування за партійними списками включені КПУ, Блок «Наша Україна», Опозиційний блок "Не так!", СПУ, Народний блок Литвина, Український народний блок Костенка й Плюща, Партія регіонів України, ПСПУ, Блок Юлії Тимошенко, Блок Юрія Кармазина, партія «Єдність», Партія зелених України.