Луценко пояснив, чому немає сенсу тиснути на нього

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що деякі народні депутати намагаються лобіювати свої кандидатури на посади начальників обласних управлінь МВС чи Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

Він навів приклад, що учора йому телефонував народний депутат, племінник якого є начальником управління ДАІ одної з областей і який отримав сувору догану. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, депутат переживав, чи не звільнять його начальника, однак заспокоїв його, сказавши, що догани у МВС є нормальним явищем.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що депутати з усіх парламентських фракцій телефонували йому й відстоювали свої кандидатури на вакантну посаду начальника Управління МВС у Житомирській області.

«У 2005 році я начальників обласних управлінь призначив настільки швидко, що депутати ще не встигли дізнатися мій номер. У 2008-му я повернув свою команду, незаконно звільнену з політичних підстав. Але, коли начальник житомирського Управління МВС очолив ГУБОЗ України, і його місце стало вакантним, тоді зателефонували з усіх фракцій. Але я призначив того, кого вважав за потрібне. Загалом, я при подібних дзвінках або віджартовуюся, або категорично відмовляю», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що «депутати, телефонуючи, чомусь не радять, кого призначити начальником карного розшуку, а відстоюють тільки начальників ДАІ чи обласних управлінь».

Ю.ЛУЦЕНКО також наголосив, що, на відміну від інших політиків, ніколи не скаржиться на тиск.

«На мене тиснути немає сенсу. Тиснуть на тих, хто прогинається, а я не прогинаюся навіть перед своїм вищим керівництвом, не кажучи вже про нардепів...», – сказав міністр.