Генасамблея ООН може обмежити право вето Росії - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Інтер", передає РБК-Україна.

Очікується, що під час наступного засідання Генасамблеї ООН право вето російської сторони буде обмежено.

"По-перше, дискусія йде, ми дуже підтримуємо ідею щодо обмеження права вето. Існує ініціатива, до якої вже приєдналися понад 40 країн. Я завжди був затятим прихильником обмеження права вето, оскільки ми не можемо залишатися в 40-х і 50-х роках. Ми живемо в іншому, глобалізованому світі. І коли в Раді безпеки трапляються випадки, такі як наприкінці липня, коли Росія просто заблокувала створення трибуналу по малайзійському Боїнгу, це єдиний механізм, як можна розслідувати, як це сталося, а головне - притягнути винних до відповідальності", - сказав Клімкін.

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Міністр вважає, що поступово все ж вдасться позбавити Росію права вето.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучене Королівство, яке є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції про добровільну відмову від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.