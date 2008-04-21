Наша Україна поставить ультиматум: або коаліція, або конституційна комісія

«Наша Україна» порушуватиме питання про розпуск коаліції у разі створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з напрацювання змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Тернополі заявив голова крайової організації Народного руху України, народний депутат Іван СТОЙКО (фракція НУ-НС).

«В коаліції пішла не холодна війна, а гаряча. Пішли вже на знищення, це видно по заявах і взаємних звинуваченнях, по намаганнях внести зміни до Конституції і відмінити або нівелювати інститут президентства», - сказав І.СТОЙКО.

За його словами, нещодавні заяви лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про те, що будуть внесені зміни в Конституцію, і Україна стане парламентською республікою, ведуть до розколу коаліції. «Намагання змінити Конституцію поглиблять політичну кризу і призведуть до розвалу коаліції. Ми робитимемо все для того, щоб досягнути перемир’я і не допустити розпаду коаліції. Але створення тимчасової комісії із внесення змін до Конституції стане останньою краплею. Бо для чого створювати цю комісію? Для державного перевороту і зміни політичного ладу?», - сказав І.СТОЙКО.

Він висловив переконання, що у разі розпаду коаліції люди цілком зневіряться у демократичних силах, і якщо буде реалізовано сценарій ще одних позачергових виборів, віддадуть свої голоси за антиукраїнські сили.

Як повідомляв УНІАН, на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України наполягають фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

У той же час лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції висловився категорично проти створення цієї комісії.

14 квітня він заявив, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.

Раніше, 27 грудня 2007 року, Президент Віктор ЮЩЕНКО видав Указ про створення Національної конституційної ради, на яку поклав підготовку проекту нової редакції Конституції України.