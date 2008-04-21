БЮТ здивований радикалізмом Кириленка

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України висловлює здивування заявою лідера фракції НУНС В‘ячеслава КИРИЛЕНКА, що містить радикальне несприйняття самої ідеї внесення змін до Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Наш лідер, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відверто і чесно з парламентської трибуни Ради Європи виступила з ідеєю переходу до парламентської республіки. Фракція Блоку Юлії Тимошенко послідовно виступає за ухвалення змін до Конституції та ліквідацію безвладдя в країні. Ми діємо чесно, відверто і відкрито, запрошуючи суспільство і політикум до публічної дискусії. Ми не стріляємо в спину, не приховуємо наших намірів від партнерів по демократичній коаліції. Тому нас дещо збентежив тон лідера фракції НУ-НС, з яким він звинуватив нашу політичну силу ледве не в замаху на основи державного суверенітету”, підкреслили в БЮТ.

Фракція БЮТ повідомляє, що проводить відкриті консультації з партнерами по демократичній коаліції щодо внесення змін до Основного закону. “Переважна більшість членів фракції НУ-НС підтримує наші ідеї та партнерські ініціативи, так само як ми підтримуємо їхні ідеї та ініціативи щодо ухвалення нової Конституції”, відзначається в повідомленні.

Тому, на переконання БЮТівців, заява В.КИРИЛЕНКА “викликана або ж непоінформованістю про суть та зміст процесу внесення змін до Конституції, про консолідацію зусиль демократичної коаліції у цьому напрямі, або ж йдеться про свідому спробу внести розкол в ряди демократичних сил, що, очевидно, має позапарламентське походження”.

“Ми вже не кажемо про безпідставні випади лідера фракції НУ-НС на адресу парламентаризму та парламентської республіки в цілому. Сьогодні вже всім очевидно, що парламентська форма правління є незіставно кращою у порівнянні з чинним безвладдям”, зазначають в БЮТ.

Як наголошують в БЮТ, “ми не забираємо повноваження у Президента, як намагається це подати В‘ячеслав КИРИЛЕНКО, - ми виступаємо за ліквідацію хаосу в державі”.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко переконана, що оптимальні зміни до Конституції України будуть внесені найближчим часом від імені всієї демократичної коаліції, а саму демократичну коаліцію буде обов‘язково збережено, “саме тому, що її учасники розуміють пріоритет незворотнього демократичного розвитку країни перед приватними амбіціями Секретаріату Президента”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що дії БЮТ з приводу змін до Конституції “створюють реальну загрозу територіальній цілісності й державній незалежності України, які на нинішньому етапі розвитку країни здатна захистити лише дієва президентська влада».

В.КИРИЛЕНКО закликав партнерів з БЮТ припинити руйнування коаліції своїм наміром "передати президентські повноваження Верховній Раді".