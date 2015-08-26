Яценюк анонсував звіт Кабміну в п'ятницю

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на розширеному засіданні уряду за участю голів облдержадміністрацій.

"Кабінет міністрів України буде робити публічний звіт про свою діяльність на публічному засіданні уряду", - сказав він.

За словами Яценюка, кожен міністр прозвітує про виконані та невиконані завдання перед країною.

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Також, зазначив голова уряду, відбудеться зустріч з парламентською коаліцією.

"Я взагалі пропоную, щоб це були збори народних депутатів і парламентської коаліції, щоб уряд зустрівся з парламентскою коаліцією і був відкритий та прозорий стосовно того, які напрацювання вже є і який далі план змін в країні", - сказав Яценюк.

Яценюк також доручив головам ОДА, у свою чергу, провести публічні колегії.