Яценюк анонсував звіт Кабміну в п'ятницю
Кабінет міністрів України у п'ятницю, 28 серпня, прозвітує про свою діяльність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на розширеному засіданні уряду за участю голів облдержадміністрацій.
"Кабінет міністрів України буде робити публічний звіт про свою діяльність на публічному засіданні уряду", - сказав він.
За словами Яценюка, кожен міністр прозвітує про виконані та невиконані завдання перед країною.
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Також, зазначив голова уряду, відбудеться зустріч з парламентською коаліцією.
"Я взагалі пропоную, щоб це були збори народних депутатів і парламентської коаліції, щоб уряд зустрівся з парламентскою коаліцією і був відкритий та прозорий стосовно того, які напрацювання вже є і який далі план змін в країні", - сказав Яценюк.
Яценюк також доручив головам ОДА, у свою чергу, провести публічні колегії.