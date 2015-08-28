Порошенко переконаний, що ЄС об'єднається проти Росії і допоможе Україні вистояти у торговельній війні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на позачерговому з’їзді партії «Солідарність» - Блок Петра Порошенка» в Києві.

"Москва знаходить способи, як створювати псевдопатріотичні рухи і як маніпулювати реальними патріотичними почуттями українців. Це прояв психологічної війни. І вчора в Брюсселі ми також про це говорили, бо Європа об'єднається проти пропагандистської війни, яка розгорнута Росією не лише проти України, і Європа допоможе Україні виграти, в тому числі і в торгівельній війні, коли Росія закриває для нас свої ринки" - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко анонсував ще одні місцеві вибори після внесення змін до Конституції

Президент наголосив, що об’єднання – це те, що потрібно Україні, оскільки ворог змінив пріоритети і намагається внести хаос, використовуючи тимчасові політичні проекти, підірвати єдність всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна закликала ЄС збільшити квоти для української продукції на тлі російського ембарго.