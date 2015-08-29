Лідери Німеччини, Франції та РФ без Порошенка обговорили ситуацію на Донбасі
Сьогодні відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Франсуа Олландом, в ході якої сторони обговорили ситуацію на Донбасі.
"Лідери трьох країн обговорили кризову ситуацію на південному сході України (за безпосередньої участі РФ окуповано деякі райони Донецької та Луганської областей - УНІАН) і хід реалізації Мінських домовленостей, у тому числі з урахуванням засідань Контактної групи та її робочих підгруп, що відбулися 26-27 серпня 2015 року в Мінську ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Меркель і Олланд інформували про підсумки їхньої недавньої зустрічі в Берліні з президентом України Петром Порошенком (24 серпня - УНІАН).
Путін при цьому, незважаючи на збільшення кількості загиблих серед українських військових, звинуватив їх в обстрілі.
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"Путін висловив стурбованість триваючими обстрілами українськими силовиками населених пунктів Донбасу, нарощуванням збройних сил України вздовж розмежувальної лінії", - заявили у Кремлі.
При цьому заявлено про необхідність налагодження прямого діалогу між Києвом і "представниками Донецька і Луганська, а також зняття фінансово-економічної блокади з Донбасу". Президент Росії підтвердив безальтернативність політичного врегулювання конфлікту на основі повної реалізації Мінських домовленостей, "важливість проведення в Україні узгодженої з Донецьком і Луганськом конституційної реформи".
Крім того, повідомляється, що в ході розмови відбувся ґрунтовний обмін думками з питань, пов'язаних з проведенням восени 2015 року місцевих виборів у регіонах України. Обговорено також основні аспекти подальшої роботи в рамках «нормандського формату», включаючи переговори міністрів закордонних справ та підготовку до нової зустрічі на вищому рівні.