Лідери Німеччини, Франції та РФ без Порошенка обговорили ситуацію на Донбасі

"Лідери трьох країн обговорили кризову ситуацію на південному сході України (за безпосередньої участі РФ окуповано деякі райони Донецької та Луганської областей - УНІАН) і хід реалізації Мінських домовленостей, у тому числі з урахуванням засідань Контактної групи та її робочих підгруп, що відбулися 26-27 серпня 2015 року в Мінську ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Меркель і Олланд інформували про підсумки їхньої недавньої зустрічі в Берліні з президентом України Петром Порошенком (24 серпня - УНІАН).

Путін при цьому, незважаючи на збільшення кількості загиблих серед українських військових, звинуватив їх в обстрілі.

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"Путін висловив стурбованість триваючими обстрілами українськими силовиками населених пунктів Донбасу, нарощуванням збройних сил України вздовж розмежувальної лінії", - заявили у Кремлі.

При цьому заявлено про необхідність налагодження прямого діалогу між Києвом і "представниками Донецька і Луганська, а також зняття фінансово-економічної блокади з Донбасу". Президент Росії підтвердив безальтернативність політичного врегулювання конфлікту на основі повної реалізації Мінських домовленостей, "важливість проведення в Україні узгодженої з Донецьком і Луганськом конституційної реформи".

Крім того, повідомляється, що в ході розмови відбувся ґрунтовний обмін думками з питань, пов'язаних з проведенням восени 2015 року місцевих виборів у регіонах України. Обговорено також основні аспекти подальшої роботи в рамках «нормандського формату», включаючи переговори міністрів закордонних справ та підготовку до нової зустрічі на вищому рівні.