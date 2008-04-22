Богатирьова на два дні поїхала до Польщі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА прибула з дводенним робочим візитом до Варшави.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках візиту відбудеться робоча зустріч секретаря РНБО з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Владиславом СТАСЯКОМ. Очікується, що сторони підпишуть Заключне комюніке та Програму співробітництва між Апаратом РНБО України та Бюро національної безпеки Республіки Польща на 2008-2009 рр.

Також у ході візиту заплановані зустрічі Р.БОГАТИРЬОВОЇ з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ, маршалком Сейму Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, державним секретарем Канцелярії голови Ради міністрів Польщі, координатором спеціальних служб Яцеком ЦІХОЦЬКИМ, керівником Агентства внутрішньої безпеки Польщі підполковником Кшиштофом БОНДАРИКОМ.