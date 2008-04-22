Депутати від БЮТ звинувачують Балогу у кришуванні і контрабанді

Ряд народних депутатів із фракції БЮТ звернуться до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з приводу “протиправних дій” глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

Про це повідомив в інтерв’ю агентству УНІАН народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ).

Він зазначив, що “претензії БЮТ до Віктора БАЛОГИ лежать не в політичній, а “в кримінально-правовій площині”. За словами А.ПОРТНОВА, “це пов’язано з візуванням ним чисельних незаконних указів Президента України, які були визнані Конституційним Судом неконституційними, а також із кришуванням свого бізнесу та контрабандних оборудок”.

“Ми зараз готуємо звернення до генерального прокурора України по всіх цих епізодах”, – зазначив А.ПОРТНОВ. При цьому він додав, що “ми розуміємо, що генеральний прокуратур України у нас ручний і повністю знаходиться на орбіті глави Секретаріату Президента України”.

А.ПОРТНОВ наголосив, що “якщо генеральний прокурор буде діяти, як сьогодні, зокрема, кришувати чиновників, то ми будемо радитись і після цього приймати рішення щодо доцільності перебування МЕДВЕДЬКА на посаді”.