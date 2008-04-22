Кріль: починається серіал «Бідна Юля-2»

Лідер політичної партії «Єдиний Центр», народний депутат (фракція НУ-НС) Ігор КРІЛЬ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право публічно критикувати прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

«Президент вносив (до парламенту – УНІАН) кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, і він має право публічно критикувати дії Кабміну, якщо вони є непрофесійними і небезпечними для суспільства», – вважає І.КРІЛЬ. Про це він сказав в інтерв’ю «Україні молодій» (від 22 квітня).

Він зазначив, що зараз намітилися певні негативні тенденції у роботі уряду. І.КРІЛЬ припускає, що, можливо, саме через це лунає критика з боку БЮТ на адресу Президента. «Якщо є проблеми, то, можливо, їм вже хочеться «красивого» відходу. Таке враження, що починається серіал «Бідна Юля-2». Ми не допустимо серіалів в українській політиці», – сказав депутат.

Він зауважив, що свого часу, коли Президент критикував уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, БЮТ мовчав, а тепер ситуація протилежна.

«Людина, яка прийняла рішення бути публічним політиком, повинна мати спокійний внутрішній стан. Публічність передбачає критику. На критику потрібно реагувати, покращуючи себе і свою поведінку. А роздратування – для слабких», – вважає І.КРІЛЬ.