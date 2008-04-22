Світовий банк зробив комплімент Тимошенко

Управляючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО позитивно оцінила роботу українського уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, вона привітала прем`єр-міністра з успішною роботою й побажала успіхів у подальшій діяльності.

Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА зазначила, що в Україні належним чином проводиться фіскальна політика й регулюється ситуація по макропоказниках.

Коментуючи свою сьогоднішню зустріч із міністром фінансів України Віктором ПИНЗЕНИКОМ, вона зазначила, що непоганим результатом може стати дефіцит бюджету 2008 року на рівні півтора відсотка, хоча й два відсотка, на її думку, теж був би непоганий варіант.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд працює 3,5 місяці й докладає максимум зусиль для боротьби з інфляцією, що дісталася в спадок від колишнього уряду, й намагається тримати макропоказники на «гідному рівні».

Як повідомляв УНІАН, головною метою візиту Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА є ознайомлення з досягненнями України в останні роки й обговорення подальшого розширення співробітництва між Світовим банком і Україною.

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