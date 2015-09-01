Яценюк назвав злочином прийняття Україною позаблокового статусу

Ухвалення в 2010 році рішення про позаблоковий статус України було великою геостратегічною помилкою, і саме тому сьогодні мета України – набуття членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це написав на своїй сторінці в Faceboоk прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

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«Геостратегічною помилкою, я б навіть назвав – злочином – було ухвалення в 2010 році тодішнім парламентом рішення щодо запровадження так званого позаблокового статусу України. Невизначені статуси і відсутність конкретної системи захисту призвели до того, що Росія порушила всі міжнародні угоди та Статут ООН і здійснила військову інтервенцію проти України", - зазначив Яценюк. -

"Наша мета – набуття членства в Північноатлантичному альянсі. Аби Збройні сили України стали частиною однієї з найпотужніших глобальних систем безпеки, ЗСУ повинні відповідати найвищим стандартам країн-членів НАТО», наголосив прем’єр.