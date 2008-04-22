Уряд РФ вирішив створити в Києві Російський центр

Уряд РФ має намір відкрити в Києві Російський центр науки і культури.

Текст відповідного розпорядження (№ 540-р від 21 квітня) за підписом прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА розміщений сьогодні на офіційному сайті уряду Росії.

Аналогічні центри російський уряд планує створити в Єревані (Вірменія), Астані (Казахстан), Кишиневі (Молдова) і Ташкенті (Узбекистан).

Крім того, уряд РФ профінансує створення Російського інформаційно-культурного центру в Баку (Азербайджан).

Фінансування всіх проектів здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету з витрат Міністерства закордонних справ Росії.