Уряд РФ вирішив створити в Києві Російський центр
15:07, 22 квітня 2008Політика
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Текст розпорядження підписав Зубков
Уряд РФ має намір відкрити в Києві Російський центр науки і культури.
Текст відповідного розпорядження (№ 540-р від 21 квітня) за підписом прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА розміщений сьогодні на офіційному сайті уряду Росії.
Аналогічні центри російський уряд планує створити в Єревані (Вірменія), Астані (Казахстан), Кишиневі (Молдова) і Ташкенті (Узбекистан).
Крім того, уряд РФ профінансує створення Російського інформаційно-культурного центру в Баку (Азербайджан).
Фінансування всіх проектів здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету з витрат Міністерства закордонних справ Росії.
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