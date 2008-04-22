Ющенко просить Тимошенко оголосити догану міністрам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проситиме прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО оголосити догану тим міністрам, які не забезпечили розробку галузевих програм підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Львові на засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

Президент зауважив, що планує попросити прем’єр-міністра дати оцінку цим міністрам.

Також В.ЮЩЕНКО попросив віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА внести представлення на тих голів держадміністрацій, які до сьогоднішнього дня не забезпечили розробку регіональних програм підготовки до Євро-2012.

Президент наголосив на необхідності значно активізувати роботу по підготовці до чемпіонату, зокрема у сфері інформаційного забезпечення.

«Інколи бажано тримати язик за зубами, а якщо попадає по дорозі мікрофон, то бажано, щоб говорили фахові люди», - підкреслив Президент.

Він також вчергове закликав уникати політизації у питаннях підготовки до Євро-2012.

«На жаль, і в Польщі, і в Україні ця тема часто є розмінною: хто перший добігає до мікрофона, той бажає дати оцінку», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що дуже часто люди навіть не розуміються у цій сфері, і це дискредитує обидві країни.

Крім того, Президент наголосив на персональній відповідальності Міністерства фінансів і віце-прем’єр-міністра за забезпечення повноцінного фінансування програм по Євро-2012.

Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу парламенту на необхідність ухвалення низки законів, спрямованих на підготовку до чемпіонату.