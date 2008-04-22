Яценюк хоче від ЄС не загальних декларацій, а перспективу членства

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує на тому, що у новій посиленій угоді з Європейським Союзом він хоче бачити не загальні декларації, а перспективу членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Лісабоні.

«Хотів би зазначити мою особисту позицію щодо нової посиленої угоди. Мене менше всього цікавлять ті чи інші назви партнерства чи участі України в інтеграції у Європейський Союз. Нас цікавить дуже сильна юридична лексика, виписана у новій посиленій угоді між Україною та ЄС. Не загальні декларації, а чіткі перспективи з чіткими юридичними зобов’язаннями», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також висловив переконання, що це має цікавити не тільки Україну, а й Європейський Союз.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, що має замінити договір про партнерство і співпрацю, термін дії якого завершився на початку 2008 року.

7 квітня цього року Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що у вересні планується підписати політичну частину нової посиленої угоди між Україною та ЄС, де вперше буде зафіксовано асоційоване членство України в ЄС. Як відзначив В.ЮЩЕНКО, таку пропозицію сформулювала Франція і направила в офіс Єврокомісії, яка, в свою чергу, направила цей проект країн-членам ЄС.

Саміт Україна-ЄС запланований на вересень 2008 року.