Рада ратифікувала три договори з Сенегалом у сфері кримінального права

За ратифікацію договору про видачу правопорушників проголосували 256 народних депутатів з 331, зареєстрованого в сесійній залі. Метою Договору є створення правових підстав для співпраці органів державної влади з питань видачі осіб, які ухиляються від кримінальної відповідальності, переховуючись на території іншої країни, яка є стороною угоди, наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, який був внесений президентом. В Договорі вказується, що під правопорушеннями, які тягнуть за собою видачу, маються на увазі правопорушення, які згідно із законодавством обох країн, караються позбавленням волі на строк не менше одного року або більш суворим покаранням.

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Крім цього, парламент 247 голосами депутатів ратифікував договір (№0047) про передачу засуджених. Метою Договору є врегулювання механізму взаємодії державних органів при вирішенні питань про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі на території однієї з сторін угоди, для відбування покарання у державі їх громадянства, наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, який був внесений президентом.

Також депутати 251 голосами ратифікували договір про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах (№0046). Документом передбачено налагодження ефективної співпраці судів та інших компетентних органів обох держав у процесі надання взаємної правової допомоги у цивільних справах, при розслідуванні кримінальних справ та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також визначення механізму взаємного визнання та виконання судових рішень у цивільних справах.