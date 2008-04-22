Світовий банк рекомендує Україні зняти обмеження на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила управляючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА сьогодні на прес-конференції в Києві.

За її словами, з урахуванням зростання світових цін на продукцію сільського господарства в України є хороша можливість використати весь наявний аграрний потенціал і забезпечити ефективний розвиток сільського господарства.

«Ми вважаємо, що так (зі скасуванням обмежень на експорт зерна) буде краще для самої України. Оскільки світові ціни на зерно є дуже високими, і на світових ринках ціни на пшеницю зросли вдвічі за останні два роки, то українське сільське господарство може отримати зараз велику вигоду. Це принесе користь як самій Україні, так і забезпечить доступність зерна на світових ринках», - зазначила Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА

Нагадаємо, Кабінет міністрів із 1 липня 2007 року встановив квоти на експорт зерна в обсязі 12 тис. тонн, які учасники ринку кваліфікували як заборонні.

У листопаді 2007 року Кабмін продовжив дію експортних квот до кінця року, а потім дозволив із 1 січня до 31 березня 2008 року експортувати 1,2 млн. тонн зерна. Ці квоти було розподілено 4 лютого між 163 компаніями.