Світовий банк рекомендує Україні зняти обмеження на експорт зерна
Ціни виросли вдвічі
Світовий банк рекомендує Україні зняти обмеження на експорт зерна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила управляючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА сьогодні на прес-конференції в Києві.
За її словами, з урахуванням зростання світових цін на продукцію сільського господарства в України є хороша можливість використати весь наявний аграрний потенціал і забезпечити ефективний розвиток сільського господарства.
«Ми вважаємо, що так (зі скасуванням обмежень на експорт зерна) буде краще для самої України. Оскільки світові ціни на зерно є дуже високими, і на світових ринках ціни на пшеницю зросли вдвічі за останні два роки, то українське сільське господарство може отримати зараз велику вигоду. Це принесе користь як самій Україні, так і забезпечить доступність зерна на світових ринках», - зазначила Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА
Нагадаємо, Кабінет міністрів із 1 липня 2007 року встановив квоти на експорт зерна в обсязі 12 тис. тонн, які учасники ринку кваліфікували як заборонні.
У листопаді 2007 року Кабмін продовжив дію експортних квот до кінця року, а потім дозволив із 1 січня до 31 березня 2008 року експортувати 1,2 млн. тонн зерна. Ці квоти було розподілено 4 лютого між 163 компаніями.