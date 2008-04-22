Путін попросив Ющенка про телефонну розмову
16:25, 22 квітня 2008Політика
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Президенти говорять зазвичай довго
Сьогоднішня телефонна розмова Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА відбудеться за ініціативи російської сторони.
Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив В.ЮЩЕНКО сьогодні у Львові на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО не назвав теми розмови, зауваживши, що вони з В.ПУТІНИМ ніколи "не ставлять завдання обмежитись у рамках конкретної теми".
«У нас зазвичай довгі розмови, які стосуються наболілого», - сказав Президент України.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що він високо цінує рівень своїх відносин з Президентом Росії. «Я хочу сказати, що у діалозі на самому високому рівні я ніколи не відчував дискомфорту до української сторони. Ніколи», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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