Тимошенко похристосається з Зубковим?

Візит прем`єр-міністра Російської Федерації Віктора ЗУБКОВА в Україну перенесено з 25 квітня на 28 квітня.

Про це УНІАН повідомили у посольстві РФ в Україні. При цьому, про причину перенесення візиту в посольстві не поінформували.

Водночас, за повідомленням прес-служби уряду РФ, перенесення візиту було узгоджене з українською стороною. «Дане рішення ухвалене у зв`язку із завантаженістю робочих графіків прем`єр-міністрів двох країн і за взаємною згодою обох сторін», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що засідання Комітету з економічного співробітництва України і РФ в рамках Міждержавної комісії Ющенко-Путін буде перенесене у зв`язку з необхідністю допрацювати ключові пріоритети двосторонніх торговельно-економічних відносин.

До цього засідання комітету вже переносилося з 18 квітня на 25-26 квітня.