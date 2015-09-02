Людям потрібні нормальні дороги, лікарні, дитячі садки, школи і робочі місця - Христюк

Про це у своєму інтерв’ю на сайті Gazeta.ua зазначив заступник голови Київської ОДА та очільник обласного осередку політичної партії «Нові обличчя» Дмитро Христюк.

Стратегічна програма розвитку за європейським зразком вже створена для міста Ірпінь. Її влітку цього року презентував міський голова і лідер партії «Нові обличчя» Володимир Карплюк. Одним із ключових пунктів розробленого плану є розвиток медичної сфери. Документом передбачається створення якісної інфраструктурної бази регіону для лікування і профілактики захворювань. Зокрема, йдеться про відновлення поліклініки, відкриття амбулаторій, будівництво пологового будинку.

«Хіба людям потрібні гасла й якісь абстрактні політичні програми? Ні! Людям потрібні нормальні дороги, лікарні, дитячі садки, школи, робочі місця і гідні зарплати в тому населеному пункті, де вони живуть», - зазначив в інтерв’ю Дмитро Христюк.

Серед інших пріоритетів стратегічного плану – безпека, енергоефективність та сприятливі умови введення бізнесу, а також розвиток туризму, сфери відпочинку та розваг.

Дмитро Христюк підкреслив, що знайти кошти на соціальний розвиток не складно. Головне – побороти корупцію і ефективно використовувати кошти бюджету. Також до проектів планують залучати спонсорів та міжнародні донорські організації.

«Жителям Київської області потрібна нова політична сила, команда якої вже має досвід швидких та ефективних змін. При цьому корупція має бути викорінена з усіх без винятку органів влади. Приклад Ірпеня дає підстави говорити про те, що команда партії "Нові обличчя" реально змінює якість та комфортність життя простих людей", - заявив посадовець.

Нагадаємо, 25 серпня головою Київської обласної організації партії «Нові обличчя» було обрано діючого заступника керівника Київської ОДА Дмитра Христюка.