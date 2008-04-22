Ющенко покаже свої ікони у Москві
17:14, 22 квітня 2008Політика
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Президенти говорили про кордон і виставку
|Ірина ВАННИКОВА
Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, відкриття цієї виставки обговорили з телефонній розмові Президент України та президент Росії Володимир ПУТІН.
Експозиція буде розташована у державному пушкінському музеї і носитиме назву «На олтарі часу». В ній будуть представлені скульптури та народні ікони з приватної колекції В.ЮЩЕНКА.
Також, за словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН обговорили питання пришвидшення підготовки угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону.
Сторони обговорили питання активізації роботи україно-російської міждержавної комісії. Наприкінці розмови Президенти обмінялись поздоровленнями з пасхальними святами, зазначила прес-секретар.
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