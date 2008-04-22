Ющенко покаже свої ікони у Москві

6 травня у Москві відкриється виставка з приватної колекції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, відкриття цієї виставки обговорили з телефонній розмові Президент України та президент Росії Володимир ПУТІН.

Експозиція буде розташована у державному пушкінському музеї і носитиме назву «На олтарі часу». В ній будуть представлені скульптури та народні ікони з приватної колекції В.ЮЩЕНКА.

Також, за словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН обговорили питання пришвидшення підготовки угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону.

Сторони обговорили питання активізації роботи україно-російської міждержавної комісії. Наприкінці розмови Президенти обмінялись поздоровленнями з пасхальними святами, зазначила прес-секретар.