Федур: конкуренти Черновецького хочуть зняти його з виборів через позови

Опоненти нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через низку надуманих судових позовів намагаються зняти його з реєстрації як кандидата на посаду Київського міського голови і депутата Київради, заявляє адвокат Андрій ФЕДУР.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у перерві засідання Київського окружного адміністративного суду заявив у коментарі журналістам представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в суді А.ФЕДУР.

«Наша позиція у цьому процесі не змінилася і не може змінитися. Позов, поданий до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зводиться до того, щоб визнати його дії неправомірними. Але жодних неправомірних дій Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не вчиняв, тому правових підстав, щоб суд задовольнив позов довіреної особи КЛИЧКА, немає», - наголосив А.ФЕДУР.

«Сьогодні на засіданні йшлося про те, чи використовував ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ службове приміщення, - розповів адвокат. – Я з впевненістю заявляю, 15 квітня Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповідав на запитання журналістів у приміщенні територіальної виборчої комісії. Це абсолютно нормально, так роблять усі кандидати і в мери, і в депутати, і в президенти». За його словами, ТВК також розміщена за адресою: Хрещатик 36, а хол на четвертому поверсі (будівлі КМДА) наданий їй у користування для проведення засідань, що підтверджено документально.

«По великому рахунку, всі подібні процеси розпочати з однією метою – зняти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з реєстрації як кандидата на посаду міського голови і депутата Київради, позбавити його можливості брати участь у цих виборах, - підкреслив А.ФЕДУР. - Мабуть, хтось має перестороги, що вони не виграють вибори у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, тому і використовують подібні методи. Так, у суді є ще дві справи, де йде мова як раз про скасування рішення ТВК про реєстрацію ЧЕРНОВЕЦЬКОГО кандидатом на посаду Київського міського голови і кандидатом в депутати».

Водночас адвокат додав, що сподівається на те, що сьогодні суд ухвалить законне рішення: «Якщо судом буде ухвалене рішення, з яким ми не погодимося і побачимо правові підстави для апеляції, безперечно воно буде нами оскаржене».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд позову В.КЛИЧКА до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Позов було подано 18 квітня.