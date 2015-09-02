Розгляд питання про відсторонення судді Царевич продовжиться 9 вересня - ВККС

Як повідомляє прес-служба ВККС, «у засіданні щодо розгляду питання про відсторонення від посади судді Печерського районного суду міста Києва Царевич Оксани Ігорівни оголошено перерву до 15 год. 00 хв. 9 вересня 2015 року».

Водночас на сьогоднішньому засіданні на підставі клопотання генерального прокурора України комісія прийняла рішення відсторонити від займаної посади трьох суддів та продовжити строк відсторонення від займаної посади одного судді.

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Так, «у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності» відсторонено строком на 2 місяці: Сергія Вознюка – від посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області; Владислава Оберемка – від посади судді Макарівського районного суду Київської області.

Натомість терміном на один місяць відсторонено від посади суддю Києво-Святошинського районного суду Київської області Владислава Лисенка.

Продовжено на один місяць строк відсторонення Ірини Татаурової від посади судді Деснянського районного суду міста Києва.

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Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського райсуду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що виносили свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративні правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. За даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності кількох осіб у січні 2014 року.

10 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Царевич і Кицюка від посад суддів строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

20 березня Апеляційний суд Вінницької області не задовольнив апеляцію Царевич щодо скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, що передбачає носіння електронного браслета.

23 березня цей же суд не задовольнив аналогічну апеляцію судді Кицюка.

10 липня генпрокурор направив до ВККС клопотання про відсторонення від посад суддів Царевич та Вовка.