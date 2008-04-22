Відбудеться розширене засідання Кабміну

23 квітня о 10.00 розпочнеться засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, уряд розглядатиме питання “Про проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”.

Акредитація журналістів здійснюється за телефонами: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.

Вхід до Будинку уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2, через 1-й та 3-й під’їзди (7-й поверх).