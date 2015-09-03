У партії Порошенка сумніваються в необхідності створення ТСК по теракту під ВР: "Це майданчик для піару"

Про це в кулуарах ВР повідомив заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, пише Четверта влада.

Як відомо, 2 вересня депутати від БПП Андрій Гордєєв і Олександр Співаковський запропонували створити Тимчасову слідчу комісію щодо подій під Верховною Радою.

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"Жодна ТСК не була ефективною, це лише майданчик для піару деяких політиків. Такими питаннями повинні займатися правоохоронні органи", — сказав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під час проведення мітингу біля Верховної Ради виникла бійка зі співробітниками правоохоронних органів, під час якої мітингувальники застосовували фізичну силу і вибуховий пристрій, а саме ручну оборонну гранату РГО з осколковими елементами.

За останніми даними, в результаті цих зіткнень загинули три людини, понад 150 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - понад 130 правоохоронців, 11 цивільних осіб, з яких - неповнолітній і троє представників засобів масової інформації.