Кримський спікер подав до суду на Москаля

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до Центрального районного суду Сімферополя з двома позовами - про визнання відомостей такими, що не відповідають дійсності, а також про захист честі, гідності, ділової репутації і стягнення моральної шкоди.

Відповідачем по одному з позовів виступає редакція кримського тижневика «События», по другому – «События» і народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ.

Як повідомили УНІАН у редакції тижневика «События», приводом для першого позову послужила стаття «Як кримський спікер обзавівся яхтою». «Стаття присвячена розслідуванню правоохоронцями факту придбання прогулянкового судна яхт-клубом «Казантип», співвласником якого, за даними міліції, є дружина А.ГРИЦЕНКА», - повідомляє редакція тижневика.

А.ГРИЦЕНКО просить суд визнати такими, що не відповідають дійсності, ганьблять його честь, гідність і ділову репутацію голови ВР АРК відомості, які «містяться в заголовку і статті щотижневої газети «События» («… кримський спікер обзавівся яхтою»; «голова ВР АРК Анатолій ГРИЦЕНКО в черговий раз «засвітився» в транспортній історії…»). Позивач також просить стягнути з відповідача на його користь як відшкодування моральної шкоди 1 гривню.

Приводом для другого позову послужила опублікована в цьому ж тижневику стаття «Кримські «регіонали» здали «Росію», присвячена розслідуванню МВС України незаконного відчуження одного з елітних корпусів санаторію Верховної Ради АРК «Росія» в Ялті. "За інформацією нардепа Геннадія МОСКАЛЯ, озвученою ним у даній публікації, безпосереднє відношення до цього має А.ГРИЦЕНКО", - зазначили в редакції.

У позові кримський спікер заперечує свою причетність до здачі в оренду елітного комплексу парламентської здравниці. А.ГРИЦЕНКО також вказує, що Г.МОСКАЛЬ "мав на меті викликати у читачів думку про те, що голова Верховної Ради АРК здійснює свої повноваження з порушенням вимог чинного законодавства на догоду певним особам". Кримський спікер просить суд визнати такою, що не відповідає дійсності, наступну інформацію: «30 січня 2006 року голова Верховної Ради Анатолій ГРИЦЕНКО підписав незаконне розпорядження про передачу цього корпусу в оренду на 30 років товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС України». Він також просить суд зобов`язати Г.МОСКАЛЯ і газету «События» спростувати дану інформацію і стягнути з депутата 1 гривню за моральну шкоду.

Редакція тижневика зазначає, що крапку в цих справах має поставити суд. При цьому газета звертає увагу: в обох позовах А.ГРИЦЕНКО підкреслює, що звертається до суду як голова Верховної Ради АРК. Газета нагадує спікеру Криму ряд рішень Європейського суду з прав людини, які є обов`язковими для України. «Зокрема, в постанові Європейського суду у справі «Українська Прес-Група» проти України» від 29 березня 2005 року наголошується, що, якщо висловлювання журналіста є його оцінними думками, вони не підлягають доведенню», - заявили в редакції газети.