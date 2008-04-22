500 луганчан вступили до Комуністичної партії
21:19, 22 квітня 2008Політика
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Про це повідомив голова обласної організації
Лише за останній рік лави Комуністичної партії в Луганській області поповнилися більш ніж на 500 осіб. З них більше половини – люди у віці до 30 років.
Про це сьогодні на мітингу з нагоди 138-ї річниці з дня народження В.І.Леніна повідомив лідер луганських комуністів, народний депутат Спиридон КИЛІНКАРОВ.
Він також повідомив, що в партійних організаціях тривають звітно-виборні конференції.
Мітинг відбувся на центральній площі Луганська - Театральній - біля пам`ятника В.І.Леніну під прапорами комуністів і соціалістів, і під традиційний музичний супровід: «И Ленин такой молодой». У мітингу взяли участь люди переважно похилого віку.
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