500 луганчан вступили до Комуністичної партії

Лише за останній рік лави Комуністичної партії в Луганській області поповнилися більш ніж на 500 осіб. З них більше половини – люди у віці до 30 років.

Про це сьогодні на мітингу з нагоди 138-ї річниці з дня народження В.І.Леніна повідомив лідер луганських комуністів, народний депутат Спиридон КИЛІНКАРОВ.

Він також повідомив, що в партійних організаціях тривають звітно-виборні конференції.

Мітинг відбувся на центральній площі Луганська - Театральній - біля пам`ятника В.І.Леніну під прапорами комуністів і соціалістів, і під традиційний музичний супровід: «И Ленин такой молодой». У мітингу взяли участь люди переважно похилого віку.