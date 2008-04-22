Остаточний список партій і блоків - учасників виборів до Київради

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 36 політичну партію – Українську партію - для участі у позачергових виборах депутатів Київради, призначених на 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні територіальної виборчої комісії.

Як зазначив секретар КМТВК Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ, це остання партія, зареєстрована на ці вибори, поповнення переліку назв партій та блоків можливе лише за рішенням суду.

Станом на сьогодні зареєстрованими є: Блок Віталія Кличка, Блок Литвина, блок “Наша Україна – Народна самооборона”, Блок Юлії Тимошенко, Блок Олександра Омельченка (екс-мера Києва – УНІАН), блок “Українське козацтво”, Блок Леоніда Черновецького, Блок Миколи Катеринчука, Блок Михайла Бродського «Кияни», блок “Дія - Київський фронт молоді”, блок “Міський партизан”, блок “Київський прорив”, Блок Омельченка Олександра Олександровича, “Соціал-патріотична асамблея слов’ян”.

Зареєстровано також: Зелену партію України, Комуністичну партію України, Соціал-демократичну партію України (об`єднану), Партію Труда, Народно-Демократичну партію патріотів України, партію «Соціалістична Україна”, Партію зелених України, Народно-демократичну партію, Партію регіонів, Громадянську партію “Пора”, Аграрну партію України, партії “Українська Національна асамблея”, “Совість України” та “Євротурбота”, Всеукраїнську партію “Екологія та соціальний захист”, Зелену екологічну партію “Райдуга”, Соціалістичну партію України, Українську народну партію, Патріотичну партію України, а також Всеукраїнське об’єднання “Свобода” і «Громадський актив Києва».

Позачергові вибори до Київради призначені на 25 травня ц.р.