Партія регіонів висунула у мери Києва психічно здорову людину

Кандидат на посаду Київського міського голови від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ у разі своєї перемоги планує створити при Київській міській державній адміністрації дорадчий орган, до якого запросить усіх екс-мерів столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Ми плануємо після перегонів зробити дорадчий орган. І ми вже у Київраді, напевно, узгодимо повноваження цього органу, можливо, з правом вето, куди б увійшли усі попередники з огляду на їхній досвід, розуміння столиці», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, до цього часу в столиці ситуація розвивається таким чином, що кожний новий мер «іде по абсолютному відмежуванню від свого попередника і знищенню образу всього того, що було зроблено попередником».

На його переконання, новий керівник міста має розвивати все те позитивне, що було розпочато попередниками, і спиратись на їхній досвід.

На прес-конференції В.ГОРБАЛЬ повідомив, що йдучи на вибори, його команда намагатиметься зробити списки кандидатів у депутати Київради максимально прозорими для киян. З цією метою найближчим часом розпочнуть роботу агітаційні намети Партії регіонів, де буде розповсюджуватись інформація про кандидатів у депутати міської ради.

«Дискусія з приводу списків точилася напередодні виборчої кампанії. Усі про це говорили, але виходить так, що ініціатори виборчих перегонів зробили все, але, як кажуть, поля для бою не підготували. Тобто, ми це спробуємо виправити під час виборчої кампанії», - зазначив В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, особлива увага приділятиметься тому, щоб сформувати після виборів зрозумілу для киян систему управління містом.

В.ГОРБАЛЬ представив своїх довірених осіб, серед яких - Іван САЛІЙ, Нестор ШУФРИЧ та лікар-офтальмолог Сергій РИКОВ.

Виступаючи на прес-конференції, І.САЛІЙ сказав, що одним із головних напрямків роботи нової команди на чолі з В.ГОРБАЛЕМ буде вирішення транспортної системи у столиці.

У свою чергу, Н.ШУФРИЧ повідомив, що поза увагою не залишиться, зокрема, розвиток молодіжного кредитування, підготовка до Євро-2012, підтримка масового спорту в Києві.

Окремо він зупинився на тому, що команда В.ГОРБАЛЯ передбачає надання допомоги з бюджету столиці студентам, які не змогли вступити до вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання.

С.РИКОВ зазначив, що вже є порозуміння з боку команди В.ГОРБАЛЯ щодо підтримки профілактичної медицини і розвитку медичної галузі взагалі. До цього лікар додав: «Василь Михайлович (ГОРБАЛЬ), я можу сказати як лікар, - це фізично здорова і психічно здорова людина. Це надзвичайно приємно, тому що лікарям приємно спілкуватися з тими політиками, які просто мають велику перспективу в нашій державі».