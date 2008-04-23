Ющенко сподівається на спрощення візового режиму між Україною та ЄС
Переходів через кордон має бути значно більше
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що угода про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом почне діяти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на прес-конференції у Львові, підкресливши, що зараз ця угода проходить внутрішньодержавну процедуру.
Також Президент повідомив, що 7-9 травня, за його даними, Єврокомісія надасть відповідь щодо запровадження спільних митних кордонів між Україною та Польщею. «Я переконаний, ми знайдемо порозуміння в цьому питанні і адаптуємо українське законодавство відповідно до європейських вимог», - підкреслив Президент.
Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні необхідно продовжувати активну роботу щодо відкриття нових пунктів перетину кордону між Україною та Польщею. Зокрема, на його думку, потрібно вже в бюджеті 2008 року передбачити кошти на будівництво шести нових пунктів перетину.
Крім того, Президент зазначив, що необхідно продовжувати активну роботу щодо зменшення відстані між пунктами перетину відповідно до міжнародних стандартів – 25 км (сьогодні відстань становить 90 км).