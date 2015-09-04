У Лаврова констатували перемир'я на Донбасі
18:44, 04 вересня 2015Політика
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Міністерство закордонних справ Росії за підсумками відеоконференції контактної групи заявило, що в цілому режиму тиші на Донбасі дотримується.
REUTERS
Про це йдеться на сайті російського зовнішньополітичного відомства.
Крім того, у відомстві підкреслили важливість збереження режиму припинення вогню напередодні масштабних робіт з відновлення пошкоджених систем життєзабезпечення.
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«Російська сторона підтверджує свою тверду налаштованість на продовження зусиль зі сприяння повної і точної реалізації положень Мінських угод від 12 лютого в інтересах відновлення миру і стабільності в Україні», - йдеться в повідомленні.
Наступна зустріч контактної групи відбудеться 8 вересня.
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