У Лаврова констатували перемир'я на Донбасі

Про це йдеться на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, у відомстві підкреслили важливість збереження режиму припинення вогню напередодні масштабних робіт з відновлення пошкоджених систем життєзабезпечення.

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«Російська сторона підтверджує свою тверду налаштованість на продовження зусиль зі сприяння повної і точної реалізації положень Мінських угод від 12 лютого в інтересах відновлення миру і стабільності в Україні», - йдеться в повідомленні.

Наступна зустріч контактної групи відбудеться 8 вересня.