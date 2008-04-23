Яценюк порівняв росіян з невісткою

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для покращення діалогу з Москвою потрібно більше спілкуватися і прибрати зайву політизацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 22 квітня у Лісабоні під час зустрічі з представниками української діаспори в Португалії.

“Треба налагоджувати відносини, відновлювати відносини, прибрати надмірну політизацію. Але якщо ми будемо спілкуватися, то ми обов’язково досягнемо результату”, - сказав спікер українського парламенту.

Він зазначив, що, незважаючи на певну напругу в українсько-російських відносинах, з Росією потрібно вести діалог, оскільки росіяни – дружній народ для українців, Росія – серйозний ринок, а також обидві країни мають певні історичні та цивілізаційні зв’язки.

“Так що я відчуваю свою місію не тільки в поїздках до Брюсселя і до Вашингтона, а і в поїздках до Москви”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання про можливість впливу Росії на внутрішньополітичні процеси в Україні, спікер українського парламенту висловив переконання в тому, що можливість зменшення такого впливу залежить виключно від українців та українських політиків.

“Об’єктивно якісь неформальні фактори впливу існують, але все залежить не від росіян, все залежить від українців, від Української держави, наскільки українська політика може буде цілісною, єдиною, наскільки українські політики здатні об’єднатися. У нас так: “Хто винен? – Невістка” – класика. Ледь щось - винні росіяни”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.