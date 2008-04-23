Ющенко на ЧАЕС відкриє пусковий комплекс з переробки радіоактивних відходів
10:14, 23 квітня 2008Політика
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Президент відбув до Чорнобиля
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Київської області, де відвідає Чорнобильську АЕС.
Як повідомляє прес-служба глави держави, поїздка приурочена до річниці трагедії на цій станції.
Планується, що глава держави візьме участь у заходах щодо подальшого гарантування безпеки ЧАЕС, а саме: буде присутній на відкритті пускового комплексу першої черги Комплексу «Вектор» (з переробки радіоактивних відходів).
Також Президент спостерігатиме за вивантаженням останньої паливної збірки з реактора третього блоку ЧАЕС.
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