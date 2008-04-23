Ющенко на ЧАЕС відкриє пусковий комплекс з переробки радіоактивних відходів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Київської області, де відвідає Чорнобильську АЕС.

Як повідомляє прес-служба глави держави, поїздка приурочена до річниці трагедії на цій станції.

Планується, що глава держави візьме участь у заходах щодо подальшого гарантування безпеки ЧАЕС, а саме: буде присутній на відкритті пускового комплексу першої черги Комплексу «Вектор» (з переробки радіоактивних відходів).

Також Президент спостерігатиме за вивантаженням останньої паливної збірки з реактора третього блоку ЧАЕС.