Спроба розкачати політичну ситуацію в Україні є головною загрозою для економіки - Порошенко
14:47, 08 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що на сьогоднішній день спроба розкачати політичну ситуацію в Україні є головною загрозою економічної стабілізації.
Петро Порошенко / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час розширеного засідання уряду.
"Повномасштабне відновлення наступальних дій РФ, впевнений, становить головну загрозу", - сказав Порошенко.
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За його словами, Росія зараз також робить головну ставку на внутрішню дестабілізацію в країні.
"Спроба розкачати політичну ситуацію в Україні є головною загрозою економічної стабілізації, якої досягли ціною неймовірних фінансових випробувань і колосальних матеріальних витрат", - підкреслив Порошенко.
Він ще раз закликав всі політичні сили до консолідації.
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