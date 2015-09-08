Спроба розкачати політичну ситуацію в Україні є головною загрозою для економіки - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час розширеного засідання уряду.

"Повномасштабне відновлення наступальних дій РФ, впевнений, становить головну загрозу", - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко налякав членів уряду: Це буде жах, коли ви дізнаєтесь про плани терористів

За його словами, Росія зараз також робить головну ставку на внутрішню дестабілізацію в країні.

"Спроба розкачати політичну ситуацію в Україні є головною загрозою економічної стабілізації, якої досягли ціною неймовірних фінансових випробувань і колосальних матеріальних витрат", - підкреслив Порошенко.

Він ще раз закликав всі політичні сили до консолідації.