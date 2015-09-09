Заявами Бастрикіна Росія остаточно відштовхнулася від берегу реальності - посол України в Австрії

На своїй сторінці в Twitter Кулеба подякував російській стороні за пояснення світові того, чим сьогодні є Росія.

"Щиро дякую Слідкому РФ за останні заяви. Це безцінний внесок російських фахівців у нашу справу пояснення світові того, чим сьогодні є Росія", - йдеться в повідомленні.

Щиро дякую Слідкому РФ за останні заяви. Це безцінний внесок російських фахівців у нашу справу пояснення світові того, чим сьогодні є Росія. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 8, 2015

У свою чергу, посол України в Австрії Олександр Щерба у своєму Twitter зазначив, що заявами Бастрикіна Росія остаточно відштовхнулася від берегу реальності.

"Бастрыкин - это весло, которым Россия окончательно оттолкнулась от берега реальности. Попутного ветра и шесть аршинов под килем", - наголосив Щерба.

Бастрыкин - это весло, которым Россия окончательно оттолкнулась от берега реальности. Попутного ветра и шесть аршинов под килем! — olexander scherba (@olex_scherba) September 8, 2015

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Як повідомляв УНІАН, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що теперішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії. За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у лавах карального загону "Арго", а потім "Вікінг".

Він зазначив, що "за даними слідства, Арсеній Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних сутичках, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Хвилинка в місті Грозний і в лютому 1995 року в районі міської лікарні №9 міста Грозний, а також в тортурах і розстрілах полонених військовослужбовців російської армії в Жовтневому районі міста Грозний 7 січня 1995 року".

У свою чергу, прес-секретар прем'єр-мінстра України Арсенія Яценюка зазначила, что Геббельс і нацистська пропагандистська машина можуть стоячи аплодувати команді Путіна. У Яценюка також порадили владі Росії провести психіатричну експертизу голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.