У Яценюка радять путінському режиму призначити Бастрикіну психіатричну експертизу

У прем'єр-мінстра України Арсенія Яценюк порадили владі Росії провести психіатричну експертизу голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Про це написала прес-секретар Яценюк Ольга Лаппо на своїй сторінці у Facebook.

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"Ми радимо російському режиму провести психіатричну експертизу голови слідчого комітету РФ Бастрикіна. Це саме той Бастрикін, який разом з іншими психопатами цинічно засудили Надію Савченко, Олега Сенцова та інших українських патріотів. Геббельс і нацистська пропагандистська машина можуть стоячи аплодувати команді Путіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова СК РФ Батрикін в інтерв'ю урядовій "Российской газете" заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.