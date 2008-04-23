Засідання Національної конституційної ради перенесли: Яценюку зле

Засідання Національної конституційної ради перенесено на прохання голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що А.ЯЦЕНЮК повернувся з Португалії, але погано себе почуває. Тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалив рішення перенести засідання Конституційної ради на прохання спікера.

М.СТАВНІЙЧУК висловила думку, що засідання відбудеться одразу після травневих свят.

Також вона повідомила, що усім, хто зібрався на засідання, було роздано проект концепції реформування Конституції України, і за травневі свята вони зможуть з ним ознайомитись.