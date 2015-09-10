У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК з розслідування заворушень 31 серпня

Народні депутати від Радикальної партії на чолі з лідером фракції Олегом Ляшком зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питання розслідування обставин трагічних подій біля будівлі парламенту, що відбулися 31 серпня 2015 року.

Текст проекту постанови під №3055 на сайті парламенту поки не оприлюднено.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.