Колишній президент Латвії назвала нинішню владу Росії "психопатичною"

Про це сказала Вайра Віке-Фрейберга, яка обіймала посаду президента Латвії в період з 1999 до 2007 року, передає DT.UA. "Ми маємо спільний кордон з країною, якою керує психопатична влада, яка живе своїми ілюзіями. Я знаю, що таке психопати, тому що на початку своєї кар'єри, я мала справу з такими людьми. Вони можуть різко міняти свій настрій і впадати в крик і істерію", - оцінила вона поведінку Кремля.

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На її думку, не можна вести політику задобрювання з такою владою Росії, оскільки вона ніколи не буде задоволена. "Якщо Росія буде заспокоєна, задоволена і їй гарантують безпеку, ми будемо в ситуації, схожій на ту, яку колись описав Мольєр: уявний хворий непокоється і далі звинувачує всіх навколо в своїх недугах. Тут так само, не треба ухилятися від оборони, а готуватися до оборони", - сказала колишній президент Латвії.

При цьому, вона зазначила, що Україна після розпаду СРСР зовсім не займалася реформами, сподіваючись, що все станеться саме собою. А тепер, коли Росія розв'язала війну, українська сторона страждає ще й через свою економічну слабкость, яка стала наслідком бездіяльності в 90-х роках.