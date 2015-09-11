Вибори на окупованому Донбасі повинні відбутися за українським законодавством - Порошенко

Вибори на окупованих територіях Донбасу мають відбутися за українським законодавством, і це спільна позиція України та Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільної заяви для преси з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом.

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“В якості основних загроз Мінському процесу ми визначили спробу провести фейкові, нелегітимні вибори на Донбасі 18 жовтня і 1 листопада. Хотів би чітко наголосити нашу спільну позицію: вибори на Донбасі мають відбутися по українському законодавству відповідно до Мінських домовленостей, у чіткій відповідності до процедур БДІПЛ/ОБСЄ, прийняті та підтверджені міжнародними спостерігачами в умовах, які забезпечать вільне волевиявлення громадян”, - сказав Порошенко.