Кінах готовий працювати в новому складі уряду

Лідер Партії промисловців і підприємців України, народний депутат від фракції «Наша Україна» Анатолій КІНАХ заявляє про свою готовність працювати у складі уряду на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у випадку, якщо діяльність нового Кабінету міністрів буде спрямована на консолідацію суспільства, а не на поглиблення протистояння.

Про це А.КІНАХ заявив сьогодні в інтерв`ю Інтернет-виданню «Главред».

«По-перше, зараз не ведуться офіційні переговори по формуванню майбутнього коаліційного уряду. В першу чергу, це стосується фракції «Наша Україна». І я особисто теж не веду переговори в контексті участі в майбутньому коаліційному уряді. Для мене принципово важлива не посада, а те, щоб був сформований високопрофесійний і відповідальний Кабінет міністрів України з тим, щоб призначення на посаду відбувалося не за принципом свій/чужий або який у кого політичний колір, а в першу чергу на основі критеріїв моральності, професіоналізму й уміння захищати інтереси держави. Це головне. Все інше – другорядне», - сказав А.КІНАХ.

При цьому депутат підкреслив, що не розглядає питання особистої участі в майбутньому складі Кабміну до тих пір, поки не визначені принципи формування коаліційного уряду.

А.КІНАХ вважає, що майбутній Кабінет міністрів повинен виконати історичну роль уряду національного примирення. «І Кабмін, включаючи осіб, які в ньому працюватимуть, повинен консолідувати суспільство, а не поглиблювати протистояння. Це залишається моїм вибором, і від цього залежатимуть мої подальші рішення про можливу участь у роботі Кабінету міністрів України», - пояснив він.

Депутат також повідомив, що в даний час не веде переговорів із Партією регіонів про можливу свою участь у складі уряду. «Мій принцип: не людина повинна бігати за посадою, а посада – за людиною. І я хочу підтвердити, що у зв`язку з набранням чинності конституційними змінами, істотним збільшенням повноважень Верховної Ради, центр подій, центр впливу на всі складові розвитку життєдіяльності в державі зміцнюється в парламенті України. Тому я зроблю все, щоб мій досвід, воля максимально вплинули на те, щоб в Україні був дієздатний парламент», - підкреслив А.КІНАХ.