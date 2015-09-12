Порошенко обговорив з міністром фінансів США хід реалізації реформ і боротьби з корупцією в Україні

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент України висловив солідарність з американським народом у річницю терактів 11 вересня 2001 року.

Співрозмовники обговорили хід реформування України у банківській, податковій, фінансовій сферах та в царині боротьби з корупцією. У цьому контексті міністр фінансів США відзначив «значні успіхи України», які складно було уявити ще рік тому в умовах війни.

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Джейкоб Лью привітав українську владу з вдалим завершенням переговорів з кредиторами і висловив сподівання на підтримку реструктуризації боргів українським парламентом.

Співрозмовники погодилися на важливості стабілізації фінансової системи України для переходу до економічного зростання.

Міністр фінансів запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну у цей непростий час, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Помічником Державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вікторією Нуланд. Співрозмовники підкреслили необхідність подальшої координації зусиль для забезпечення міжнародної підтримки України в умовах агресії з боку Росії.