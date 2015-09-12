Американська допомога допомогла зупинити бойовиків: Нуланд розповіла про витрати США на українську армію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд сказала сьогодні у Києві.

"Ми продовжуємо надавати оборонну військову допомогу, і, як я сказала, ця допомога становить 244 млн доларів... Ми робимо більше, ніж будь-яка інша країна щодо забезпечення навчання й озброєння України", - наголосила Нуланд.

На її переконання, ця допомога має значний вплив на спроможності українських військових у захисті країни на сході.

"Україна змогла зупинити військовий наступ, і навіть впродовж останніх чотирьох-п'яти місяців, коли сепаратисти за підтримки Росії намагалися захопити нові міста, наприклад, Мар'їнку та інші...", - заявила Нуланд.

Вона зазначила, що збільшення можливостей української армії відкинуло підтримувані Росією сили назад та призвело до значних втрат у лавах бойовиків.

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"І це, я думаю, сприяло тому, що ви маєте припинення вогню зараз", - наголосила Нуланд.

Відповідаючи на запитання про наступальні види озброєння, Нуланд зазначила, що США продовжують вивчати потреби України і прийматимуть відповідне рішення в залежності від ситуації.

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Крім того, Нуланд заявила, що зовнішня агресія і зовнішній тиск залишаються значною загрозою для України.

Водночас на її переконання, серед українців не повинно бути розбратів і відчуття, що вже все втрачено. Вона вважає, що такі настрої у суспільстві можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Також дипломат заявила, що "в Україні повинна бути нульова терпимість до тих олігархів, які не платять податки і задіяні у корупції. Нульова терпимість до всіх тих, хто би вдався до насилля задля здобуття політичного впливу в цій країні", - наголосила Нуланд.