Генсек НАТО: "Допомога" Росії не сприятиме вирішенню конфлікту в Сирії

Під час візиту до Праги 9 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав: якщо підтвердиться участь Росії, то це «не сприятиме вирішенню конфлікту», інформує Радіо Свобода.

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Держсекретар США Джон Керрі схожі перестороги висловив російському колезі Сергієві Лаврову.

Прес-секретар держсекретаря Джон Кірбі сказав, що Керрі дав зрозуміти Лаврову: в разі підтвердження інформації про присутність російських військ в Сирії «це може призвести ще до більшого насильства, і не допоможе взагалі» зусиллям міжнародного співтовариства з припинення конфлікту.

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «підкреслює важливість консолідованої відповіді на терористичні угруповання, які захопили значну частину Сирії». Росія, за його словами, є ключовим союзником президента Сирії Башара аль-Асада протягом 4-річної громадянської війни, а тому послала військових експертів, щоб допомогти з постачанням російських озброєнь.