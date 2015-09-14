Прокурором Одеської області стане Сакварелідзе – джерело

Про це кореспонденту УНІАН повідомло поінформоване джерело в прокуратурі Одеської області. За його словами, це призначення лобіював голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі.

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За даними джерела, Сакварелідзе поєднуватиме дві посади – в Генпрокуратурі і в прокуратурі Одеської області.

«Це – не ноу-хау. Такі призначення в Одеському регіоні були й раніше. Поки ще чинного прокурора Романа Говду, ймовірно, переведуть до Києва», - зазначило джерело.

За його даними, Сакварелідзе буде представлений сьогодні або завтра, Говда на роботі на даний час відсутній.

При цьому офіційно призначення Сакварелідзе поки що ніхто не підтверджує.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня генеральний прокурор Віктор Шокін представив нового прокурора Одеської області Романа Говду.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня у Києві затримали першого заступника глави слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах. При затриманні у чиновників було виявлено загалом близько $500 тис., коштовності та цінні папери. Операція проводилась під керівництвом заступника Генпрокурора Давида Сакварелідзе і голови СБУ Василя Грицака. Після цього не припинялися спроби зам'яти цю справу, а щодо Давида Сакварелідзе хотіли порушити кримінальну справу. Потім у Генпрокуратурі заявили, що жодних кримінальних проваджень щодо заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе не відкривали. А вже 14 липня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у Генпрокуратурі завели нову справу проти заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе і його групи слідчих, які проводили обшук у кабінетах прокурора Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця. Увечері того ж дня президент Петро Порошенко викликав до себе генпрокурора Віктора Шокіна та його заступника Давида Сакварелідзе. На цих перемовинах чиновники домовились спільно боротися з корупцією у органах прокуратури.

Нагадаємо, Давида Сакварелідзе обіймає посаду заступника генпрокурора з лютого цього року. 11 лютого він отримав українське громадянство.