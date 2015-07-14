Порошенко посадив Шокіна і Сакварелідзе за круглий стіл - обіцяли спільно боротися з корупцією (відео)

Президент зазначив: «Нашою спільною роботою розпочинається реформування радянської системи Прокуратури», йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Читайте такожПрокурорські війни за півмільйона: Шокін із заступником завели проти Сакварелідзе і його слідчих нову справу

Порошенко наголосив, що його позиція повністю збігається з позицією генерального прокурора Віктора Шокіна та першого заступника Генерального прокурора Давида Сакварелідзе щодо нульової толерантності до корупції.

«Боротьба із корупцією на сьогоднішній день є першим пріоритетом нашої діяльності, причому як всередині прокуратури, так і в цілому в країні. Перші результати, які сьогодні є і які є дуже обнадійливими, дадуть нам можливість і в подальшому працювати над очищенням влади», – заявив президент.

Також Порошенко заявив про повну підтримку Віктора Шокіна та Давида Сакварелідзе.

«Головне, що ви обидва маєте тверду підтримку Президента і тверду підтримку суспільства. Оновлена прокуратура – це те, що суспільство хоче бачити», – сказав глава держави.

Говорячи про резонансну справу щодо затримання високопосадовців прокуратури, президент заявив: «Ця справа буде доведена до кінця. Це – принципова позиція генерального прокурора, його заступника, всієї нашої команди», – заявив президент.

У розмові з президентом генеральний прокурор Віктор Шокін заявив: «Цей Закон є першим правовим актом, який дозволить створити дійсно нову Прокуратуру».

"Буде нова хвиля боротьби з корупцією у прокуратурі, бо очищенні прокуратури – вимога сьогодення", – наголосив він.

«Я, як генеральний прокурор України, буду все робити для повного очищення прокуратури. Впевнений, що ми разом з Давидом та його підрозділом доведемо це до завершення», – заявив Віктор Шокін.

Давид Сакварелідзе висловив подяку президентові за підтримку нової концепції реформ Прокуратури України. За його словами, вже завтра розпочнеться реорганізація.

«Реформу неможливо зупинити, вона отримала підтримку президента, громадськості, Віктора Миколайовича, і ми робитимемо все можливе, щоб система рухалась уперед, очищувалась», – сказав він.

Давид Сакварелідзе відзначив, що позитивним рішенням стало створення спеціального управління з розслідування злочинів, вчинених прокурорами.

«Вже є перші результати. Вже наші працівники повірили, що це можливо. Недоторканих немає», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, глава української держави Петро Порошенко підписав поправки до закону про прокуратуру.