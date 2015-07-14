Прокурорські війни за півмільйона: Шокін із заступником завели проти Сакварелідзе і його слідчих нову справу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє народний депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм.

"Прокурорські розбірки. Прямо зараз у Печерському суді м. Києва за адресою вул. Хрещатик, 24 перший заступник Генерального прокурора Юрій Столярчук вимагає у суду дозвіл на проведення обшуків і вилучення документів з кабінетів слідчих, які вели справи стосовно заступника голови слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця", - повідомив Найєм.

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Крім цього, за словами нардепа, Столярчук вимагає дозволу на доступ до трафіку телефонних номерів слідчих.

Тим часом, згідно з повідомленням, сам генеральний прокурор Віктор Шокін особисто приїхав в Апеляційний суд Києва за адресою пл. Солом'янська 2а, вимагаючи від суду визнати незаконними обшуки у вищезазначених прокурорських чиновників, у яких в ході обшуків буловиявлено понад 500 тисяч доларів, а також цінні папери і коштовності.

Варто зазначити, що дану інформацію підтверджують інші джерела.

"Генеральний прокурор Віктор Шокін пішов на різкий конфлікт зі своїм першим заступником Давидом Сакварелідзе і заступником генпрокурора Віталієм Касько. Генпрокуратура порушила справу проти їх підлеглих - групи слідчих і прокурорів Генеральної інспекції ГПУ, які ведуть справу проти прокурорів-хабарників Корнійця і Шапакіна", - написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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За його даними, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань "зареєстровано 13 липня справу № 4201500000001453, відкриту рішенням старшого слідчого з особливо важливих справ управління з розслідування особливо важливих справ Дмитром Сусом".

Таку ж інформацію на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив народний депутат України і один з лідерів партії "Українське об'єднання патріотів" ("УКРОП") Борис Філатов.

"Тільки що я отримав абсолютно достовірну інформацію, що Гузир порушив проти людей Сакварелідзе нову кримінальну справу. І в 14.00 в Печерський суд прибуде ще один заступник генпрокурора Столярчук отримувати санкції на обшук й прослуховування", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн першому заступнику прокурора Київської області Корнійцю.

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимиру Шапакіну.

Шапакін і Корнієць були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку у підприємства, яке займалось видобуванням піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" у поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.